Трёхдневное голосование повышает возможность отдать свой голос – Людмила Алиева

16:01, 16 июля 2021, ПАИ

Увеличение количества дней при голосовании – это удобно, учитывая современный темп жизни, заявила директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмила Алиева. Так она прокомментировала Псковскому агентству информации решение проводить голосование на ближайших выборах с 17 по 19 сентября.

Людмила Алиева подчеркнула, что даже имеющиеся у избирателя планы могут подвергнуться быстрой корректировке в силу каких-то обстоятельств, и тогда он может выбрать другой день для голосования. «Всё-таки вероятность попадания на избирательный участок выше, чем в один день, когда внезапно какая-то ситуация лишает его возможности проголосовать», – пояснила она.

Директор института добавила, что трёхдневный срок голосования никак не повлияет на легитимность выборов. «Мы живем в правовом государстве, поэтому выборы будут носить легитимный характер», – уверена она.

Напомним, 17 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. При этом проголосовать можно в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.