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Общество

Между домами №79 и №81 на улице Юбилейной в Пскове заново отремонтируют проезд

Глава Пскова, депутат по округу №8 Елена Полонская проверила качество ремонта проезда между домами №79 и №81 на улице Юбилейной.

В прошлом году УГХ администрации города благоустроили часть проезда, а вторая часть не вошла в план ремонта, хотя находится в аварийном состоянии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Возмущена, что УГХ отремонтировали проезд только частично. Это некомплексный подход к благоустройству территории. Губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников выделяет деньги на ремонт, считаю, что обустроить проезд целиком было возможно», - прокомментировала Елена Полонская.

Кроме того, глава муниципалитета отметила, что ресурсоснабжающие организации при выполнении аварийных работ укладывают некачественный асфальт в месте проведения мероприятий: «Срок службы таких «заплаток» короткий, буквально через 2-3- года приходится снова капитально ремонтировать такие участки».

Елена Полонская заверила, что направит заявку в УГХ администрации Пскова с просьбой произвести ямочный ремонт на данном участке. «Лично возьму на контроль проведение работ по благоустройству на этом проезде, чтобы в этот раз все было выполнено качественно», - добавила глава города.

Также в ходе выезда на округ было отмечено аварийное состояние проездов между домами №40 и №40А по ул. Юбилейной, а также за домом №40 по ул. Коммунальной. Елена Полонская предложила включить эти проезды в план ремонта на следующий год.

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