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Общество

С ходом ремонта порховской школы ознакомился Александр Котов

С ходом ремонта школы № 1 в Порхове ознакомился во время рабочей поездки в муниципалитет председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Глава района Юрий Семёнов показал спикеру, как проходит замена напольного покрытия в спортзале и в каком состоянии находятся классы под протекающей кровлей до и после косметического ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Работы в спортзале близятся к завершению, но большую тревогу и главы района, и руководства школы вызывает состояние кровли. В учебных классах во время дождя можно подставлять вёдра, косметический ремонт в такой ситуации теряет смысл. Проводить капитальные работы в учебное время невозможно, а сейчас на эти цели нет средств.

Школа № 1 в Порховском районе является базовой для проведения итоговой аттестации учащихся. «Пока проходили экзамены, мы боялись как бы не пошёл дождь и что-то где-то не перемкнуло. Конечно, у нас стоял резервный генератор, но тревога оставалась», – рассказала начальник управления образования муниципалитета Любовь Фёдорова.

Александр Котов согласился, что ремонтные работы в такой ситуации необходимо проводить срочно. И даже если на всю кровлю сразу не удастся найти необходимый объём финансирования, начинать нужно хотя бы с той части, где состояние уже критическое.

Юрий Семёнов рассказал, что ускорить выполнение работ позволило бы использование уже существующего проекта, реализованного в другом муниципалитете – школа типовая, была построена в 1981 году, таких в области несколько. «Когда будет сделан ремонт кровли, мы забудем о многих проблемах на долгие годы. Сможем уже в других условиях заниматься проводкой и косметикой», – добавил глава района.

Юрий Семёнов заочно поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова, благодаря которому район получил шанс попасть в программу развития сельских территорий, где одним из направлений является ремонт образовательных учреждений: замена проводки, теплоузла, окон, батарей. Но приступить к таким работам можно лишь после ремонта кровли.

Александр Котов заверил, что окажет возможное содействие в поиске средств на выполнение срочных противоаварийных работ и лично поговорит с главой региона.

Кроме того, Юрий Семёнов показал Александру Котову пришкольную территорию, где в перспективе можно было бы построить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Площадь участка позволяет разместить такой масштабный объект, и администрация муниципалитета готова сразу приступить к необходимым работам по оформлению земельного участка и привязке проекта стадиона к местности. Юрий Семёнов также сообщил Александру Котову, что муниципалитет надеется, что в ближайшей перспективе в районном центре удастся построить ещё один спортивный объект, место для которого уже также подобрано.

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