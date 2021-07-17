Владимир Путин освободил семьи с двумя и более детьми от уплаты налога при продаже жилья

19:19, 16 июля 2021, ПАИ

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам участия в заседании XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», состоявшемся 19 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В частности, в нём говорится: «Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий».