Опубликована афиша «Летних вечеров в Пушкинском Заповеднике»

20:31, 16 июля 2021, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» опубликовал полную афишу традиционных концертов по субботам в июле и августе — «Летних вечеров в Пушкинском Заповеднике». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационной службе музея.

Первый концерт цикла нынешнего года назначен уже на завтра, 17 июля. В «Зелёной гостиной» мемориального дома Осиповых и Вульфов в усадьбе «Тригорское» выступят Людмила Трушталевская (сопрано) и Леонид Ерёмин (фортепиано). В их программу «История одного романса», рассчитанную на слушателей старше 12 лет, вошли вокальные миниатюры А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева, А. С. Даргомыжского и других русских композиторов на стихи А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Планируется, что этот дуэт из Северной столицы выйдет к святогорской публике ещё и в августе, но уже с другой программой, которая называется «Эдит Седергран и Серебряный век русской поэзии».

Всего же в афише «Летних вечеров…» семь названий: это тематические концерты или музыкальные спектакли с участием псковских и приезжих музыкантов. Подробности — имена и звания артистов, темы их выступлений, начало того или иного «Летнего вечера…» etc. — можно найти на официальном сайте Михайловского.

В заповеднике напоминают, что «Зелёная гостиная» в Тригорском невелика, и во избежание неловких ситуаций рекомендуют потенциальным слушателям забронировать билет на тот или иной вечер заранее. Напоминают музейщики и о сложившейся в регионе эпидемиологической обстановке и в этом свете о необходимости соблюдать все предписания, действующие в Псковской области на момент выбранного для посещения концерта или спектакля.