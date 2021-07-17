Срок прохождения первого этапа обязательной вакцинации в Псковской области продлён до 30 июля
В Псковской области продлили срок прохождения первого этапа обязательной вакцинации до 30 июля. Об этом в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Срок прохождения первого этапа обязательной вакцинации для категорий, установленных Роспотребнадзором в Псковской области, перенесён с 23 на 30 июля. Записывайтесь уже сегодня», – написал глава региона.
Вчера ПАИ писало, что в Псковская область ожидает поступления более 16 тысяч доз вакцин.
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