Псково-Печерский монастырь опубликовал расписание прямых видеотрансляций богослужений
Расписание прямых видеотрансляций богослужений из Псково-Печерского монастыря опубликовал паблик монастыря и его паломников.
17 июля. Суббота. Канун недели 4-й по Пятидесятнице. Собор преподобных отцов Псково-Печерских. Обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
18:00 — всенощное бдение.
18 июля. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Собор преподобных отцов Псково-Печерских. Обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
10:00 — Божественная литургия.
Смотрите прямые видеотрансляции богослужений на YouTube-канале Псковской епархии и в группе Псково-Печерского монастыря.
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