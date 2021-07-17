В Стругокрасненском районе объявили карантин по АЧС

21:49, 16 июля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней в одном из населённых пунктов Стругокрасненского района. Эпизоотический очаг обнаружен на территории около дома № 40 в деревне Феофилова Пустынь Новосельской волости. Об этом рассказала Псковскому агентству информации пресс-служба региональной администрации.

Документом также установлена угрожаемая зона, прилегающая к эпизоотическому очагу, а также зона наблюдения. Ограничительные мероприятия распространяются на все указанные территории.

Указ губернатора о введении карантина по АЧС № 101УГ.

Отметим, с 14 июля на территории ряда муниципалитетов Псковской области введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией АЧС. Дополнительно губернатором подписано распоряжение об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию.