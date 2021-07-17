«Главная тема с Надеждой Назаренко»: грозит ли Псковской области эпидемия АЧС
«Главная тема с Надеждой Назаренко»: грозит ли Псковской области эпидемия АЧС, кто виновен в распространении африканской чумы свиней в Псковской области, чем может закончиться пренебрежение правилами содержания животных на фермах, как приостановить распространение АЧС в регионе? Обо всём этом – в новом выпуске программы от 16 июля.
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16 июля 2021
Завтра жителей Себежа ожидает богатая программа, посвящённая Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков