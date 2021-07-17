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Псковичи могут принять участие в двух конкурсах ко Дню фронтовой собаки

Музей Победы предлагает в рамках конкурса написать рассказ или нарисовать рисунок. Фото Музей Победы

В рамках празднования Дня фронтовой собаки Музей Победы запустил два онлайн-конкурса: Международный конкурс рисунков «Собаки-герои» и Всероссийский конкурс рассказов «Мой верный друг». Об этом сообщается на сайте музея.

Приглашаем псковичей принять участие! Участникам конкурса рисунков «Собаки-герои» предлагается нарисовать служебную собаку любой профессии и породы (спасателя, связиста, санитара, сапёра и т. д.). Рисунок может быть выполнен в любой изобразительной технике (карандаши, краски, компьютерная графика и т. д.). Преподаватели и педагоги с наибольшим количеством учеников, которые примут участие в конкурсе, будут награждены дипломами и получат в подарок онлайн-экскурсию по новой экспозиции «Подвиг народа» с экскурсоводом музея для всех участников либо экскурсионную путёвку для очного посещения экспозиции «Подвиг народа» (Москва, площадь Победы, д. 3) в составе экскурсионной группы (до двух экскурсионных групп по 20 человек, включая сопровождающих) на выбор победителя.

Участникам конкурса рассказов «Мой верный друг» в возрасте от 7 до 17 лет предлагается написать небольшой рассказ о своих любимых питомцах. Победители будут выявлены в номинациях: 

  • «Поучительный рассказ»,
  • «Четвероногий герой»,
  • «Весёлая история»,
  • «Всем на свете нужен дом» (о бездомных собаках),
  • «За литературный стиль и художественность текста»,
  • «Самый юный автор»,
  • «Победитель онлайн-голосования».

Оргкомитет может учреждать дополнительные номинации. Объём рассказа не должен превышать 3 000 знаков. Для участия в конкурсе необходимо подать электронную заявку на сайте Музея Победы по ссылке в срок с 12 июля до 15 августа 2021 года. Заявка включает в себя информацию о заявителе, рассказ о питомце в свободной форме объёмом не более 3 000 знаков и фотографию. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Музея Победы 21 августа 2021 года. Победители конкурса будут приглашены вместе с питомцами к участию в семейном фестивале «День фронтовой собаки», который состоится на открытой площадке военной техники Музея Победы 21 августа 2021 года, а также награждены дипломами Музея Победы. 

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