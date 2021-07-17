Завтра жителей Себежа ожидает богатая программа, посвящённая Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

23:28, 16 июля 2021, ПАИ

Администрация Себежского района обнародовала программу мероприятий, которые намечены на 17 июля – День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Среди мероприятий необходимо отметить главные: в 10:00 в сквере Победы пройдёт торжественный митинг, посвящённый 77-й годовщине освобождения города Себежа от немецко-фашистских захватчиков, а в 13:00 в культурном центре Себежа состоится премьерный показ фильма «Ржев. Прививка от войны». Напомним, фильм получил в 2021 году премию «Тэффи». После окончания фильма можно будет пообщаться с участниками съёмок и создателями фильма.

С полной программой вы можете ознакомиться в сводной таблице.







