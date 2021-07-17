Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Сегодня выйдет в эфир десятый выпуск программы «Псковская сводка»

Сегодня выйдет в эфир десятый выпуск программы «Псковская сводка». В этом выпуске расскажем о наиболее резонансных ЧП и ДТП, произошедших на территории региона за минувшую неделю.

Программа выйдет в эфир сегодня, 17 июля, в 17:00.

Выпуски проекта можно увидеть на портале Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «Вконтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к идее сделать четырехдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 июля 2021

Сегодня выйдет в эфир десятый выпуск программы «Псковская сводка»
16 июля 2021

Неизвестные сломали забор вокруг мельницы Кукка в Пскове
16 июля 2021

Публикуем видео с места ДТП в Великих Луках, где пострадал ребенок
16 июля 2021

Одиннадцатилетнего велосипедиста сбили в Великих Луках
16 июля 2021

Пьяный мужчина сделал ложный вызов экстренных служб в Пустошкинскую администрацию
16 июля 2021

Один лесной пожар зафиксирован в Псковской области за сутки
16 июля 2021

Тело погибшего мужчины извлечено из реки Ловать в Великолукском районе
15 июля 2021

Прокуратура Гдовского района пресекла продажу плёнки для сокрытия автономеров

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...