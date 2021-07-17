Сегодня выйдет в эфир десятый выпуск программы «Псковская сводка»

10:40, 17 июля 2021, ПАИ

Сегодня выйдет в эфир десятый выпуск программы «Псковская сводка». В этом выпуске расскажем о наиболее резонансных ЧП и ДТП, произошедших на территории региона за минувшую неделю.

Программа выйдет в эфир сегодня, 17 июля, в 17:00.

Выпуски проекта можно увидеть на портале Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «Вконтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».