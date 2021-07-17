До 27 августа между Псковом и Санкт-Петербургом будут курсировать ночные поезда «Ласточка»

08:59, 17 июля 2021, ПАИ

Из-за высокого спроса на этом маршруте РЖД запускает дополнительную пару ночных электропоездов, которые будут курсировать по пятницам. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«С Балтийского вокзала Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 23:30 и останавливаться в Гатчине, Луге, Плюссе и Стругах Красных. Время в пути – 3 часа 30 минут, прибытие в Псков – в 3:00. Из Пскова в Санкт-Петербург поезд будет уходить в 22:40, время прибытия – 2:10», – отметил губернатор.