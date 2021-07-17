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Общество

Россельхознадзор выявил большой процент поддельных консервов из сайры

Россельхознадзор обнаружил «серьёзный процент фальсификации» среди консервов из сайры, передаёт РБК. Ведомство изучило документы о производстве рыбных консервов и подтвердило заявление компании «Доброфлот» о массовой подделке сайры на российском рынке.

Выяснилось, что в более чем половине консервов этой рыбы или не было вообще — её заменяли более дешёвыми видами, или её количество было в процентном соотношении занижено.

«3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырьё не использовалась в принципе», — отмечают эксперты.

За последнее время было оформлено 858 производственных электронных документов в системе «Меркурий» на 6 тысяч тонн сайры, из которых было произведено 7,3 тысячи тонн консервов. Однако по технологии должно было получиться от 4,2 до 4,6 тысячи тонн консервов из замороженной рыбы или около 5 тысяч тонн из свежей.

«Доброфлот» является основным промышленным производителем и самостоятельно добывает сайру. «Кроме нас, её никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берём анализы и понимаем, что она поддельная», — отметил управляющий группой Александр Ефремов.

Он предположил, что недобросовестные производители подменяют более дорогую сайру дешёвой сельдью. Общий же процент фальсификата на полках может достигать 54 процентов. В абсолютных числах это 1,4 миллиона банок в месяц.

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