17 июля в Псковской области ожидаются дожди и грозы
17 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, сообщает Псковский гидрометцентр.
Ветер северных направлений, умеренный, при грозе порывистый. Температура днём +26...+31, ночью – +13...+18.
В Пскове днём кратковременный дождь, гроза, ночью без существенных осадков. Температура днём +29...+31, ночью – +15...+17.
В Великих Луках кратковременные дожди, грозы. Температура днём +29...+31, ночью – +16...+18.
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