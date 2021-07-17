Псковская область подошла к пику заболеваемости COVID-19

10:10, 17 июля 2021, ПАИ

Псковская область подошла к пику заболеваемости COVID-19. Такое предположение высказал губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что эпидситуация в области остаётся напряжённой. При этом впервые с середины июня зафиксировано незначительное снижение темпов распространения инфекции. Так, рост числа заболевших по итогам прошлой недели составил 8,8 против 35 и 62 % за две предшествующие. С 11 декабря по 2 января регистрировалось более 300 заболевших в сутки, а в отдельные дни – более 400.

«Тот факт, что мы пока не доросли до таких показателей, напрямую говорит об эффективности проводимой прививочной кампании. Мы всё ещё далеки от популяционного иммунитета, но уже способны существенно снизить активность вируса», – добавил Михаил Ведерников. По его словам, это тем более важно, так как новый агрессивный штамм «дельта» приводит к значительно более тяжёлому течению болезни, чем штамм 2020 года. «Благодаря активной вакцинации мы вместе уже спасли сотни жизней, и, судя по динамике, эта цифра будет расти», – сказал глава региона.