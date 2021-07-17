Более 60% сотрудников аппарата администрации Псковской области привились от коронавируса

10:12, 17 июля 2021, ПАИ

Уже более 60 % сотрудников аппарата администрации Псковской области сделали прививку, в отдельных управлениях — 85 %, сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Многие спрашивали, почему администрация сама не подаёт пример и не идёт вакцинироваться. Идёт», – заверил глава региона.

Он добавил, что его жена в понедельник сделала первый укол «Спутником». «В первые сутки у неё были небольшой озноб и ломота в теле, а потом пару дней побаливала рука. Сейчас она чувствует себя хорошо», – рассказал Михаил Ведерников.