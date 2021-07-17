Михаил Ведерников — о недостатке вакцины: Проблема уже решена

10:17, 17 июля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, почему сейчас трудно вакцинироваться. В еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram он прокомментировал многочисленные обращения подписчиков на эту тему и заявил, что проблема уже решена.

«На этой неделе действительно в ряде учреждений заканчивались препараты. Произошёл сбой в поставках», – рассказал Михаил Ведерников. Он напомнил, что эту проблему подробно разобрали в четверг на отдельном совещании. По словам главы региона, не все медучреждения оперативно заносили данные о вакцинируемых в единый реестр Минздрава. «По этой причине федеральный центр видел у нас несколько больше вакцины, чем есть на самом деле. Справедливости ради нужно сказать, что и сама электронная база периодически подвисает из-за большого числа пользователей», – добавил губернатор.

Так или иначе, подчеркнул он, необходимые меры для решения этих сложностей приняты. «В том числе помогли и волонтёры, которые ночами вносили необходимые данные в систему. Новая партия поступит в регион на днях. В дальнейшем по этой причине задержек быть не должно», – заверил Михаил Ведерников.