Ведерников заявил о готовности идти на второй губернаторский срок

10:26, 17 июля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о готовности идти на второй губернаторский срок.

В еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram отметил, что многие реализуемые сейчас проекты меняют жизнь в Псковской области в лучшую сторону.

«По многим направлениям нам удалось добиться существенных результатов. Но работы ещё очень много. Буду продолжать делать всё необходимое до конца моего губернаторского срока, чтобы оправдать доверие жителей региона. А если люди поддержат, пойду и на второй», – сказал Михаил Ведерников.