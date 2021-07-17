Ведерников заявил о готовности идти на второй губернаторский срок
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о готовности идти на второй губернаторский срок.
В еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram отметил, что многие реализуемые сейчас проекты меняют жизнь в Псковской области в лучшую сторону.
«По многим направлениям нам удалось добиться существенных результатов. Но работы ещё очень много. Буду продолжать делать всё необходимое до конца моего губернаторского срока, чтобы оправдать доверие жителей региона. А если люди поддержат, пойду и на второй», – сказал Михаил Ведерников.
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