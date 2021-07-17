Михаил Ведерников пригрозил Россетям обращением в правоохранительные органы

10:32, 17 июля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил, что если Россети не начнут нормально работать с регионом, то свои трудности они будут обсуждать с правоохранительными органами. Об этом он заявил в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«К сожалению, на этой неделе мы снова столкнулись с проблемой массовых отключений. Грозы 13 и 14 июля оставили без света почти 5 тыс. человек. Это, и не только это, стало темой совещания с участием руководства Северо-Западного отделения Россетей. Вопросов с начала года накопилось немало», – рассказал Михаил Ведерников.

Во-первых, отметил он, компания не выполняет в полном объёме своё обещание модернизации энергосетевого комплекса. «Подготовленная ими программа всё ещё не согласована Минэнерго», – пояснил глава региона.

Во-вторых, компания не использует алгоритмы, которые прорабатывались на учениях. «В-третьих, Россети в Псковской области не обеспечивают адекватную обратную связь с населением. Так работать просто нельзя», – возмутился Михаил Ведерников.

Он заметил, что в этой части показательна ситуация в Великих Луках: три недели целый ряд улиц города оставался без электричества, и только в среду уличное освещение начали восстанавливать.