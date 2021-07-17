Военнослужащие помогают ликвидировать последствия стихии в Великих Луках
Военнослужащие 76-й дивизии помогают ликвидировать последствия стихии в Великих Луках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.
«После моего обращения к командующему дивизии 60 наших десантников участвуют в уборке и вывозе поваленных деревьев – а таких в городе более трёх тысяч. Это крайне тяжёлая работа, за которую наши ребята заслуживают искренней благодарности», – сказал глава региона.
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