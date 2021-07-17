Губернатор: Борис Елкин – хороший организатор и эффективный руководитель

10:42, 17 июля 2021, ПАИ

Борис Елкин – хороший организатор и эффективный руководитель, который сумел в короткие сроки полностью перестроить дорожную отрасль Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что 15 июля председатель комитета по транспорту Борис Елкин был согласован депутатами городской Думы на должность первого замглавы администрации Пскова. «Искренне считаю, что для города большая удача получить такого руководителя. Не сомневаюсь, что Борис Андреевич справится с новыми задачами. От всей души желаю ему успехов», – сказал глава региона.