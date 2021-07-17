Телефонные мошенники усложнили стандартную схему обмана граждан

11:34, 17 июля 2021, ПАИ

Мошенники усложнили стандартную схему обмана граждан со звонком от имени службы безопасности банка, во время которого клиентов убеждают в угрозе средствам и необходимости срочно перевести их на «безопасный» счёт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на DLBI.

Россиянам предлагается обратиться к «личному страховому агенту», контакты и реквизиты которого якобы указаны в договоре. Поскольку документа обычно нет под рукой, преступники называют имя и номер сообщника, которому клиент перезванивает самостоятельно. Тот подтверждает, что деньги в опасности, а также что реквизиты «безопасного» счёта корректны.

«Преступники уходят от использования информации о счетах жертв, которая значительно подорожала на чёрном рынке, стараясь придумать скрипт, требующий только паспортных данных, базы которых можно не только дёшево купить, но и во многих случаях найти бесплатно», ― рассказал журналистам издания основателя сервиса DLBI Ашот Оганесян.





