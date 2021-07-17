В деревне Покровское прошёл торжественный митинг, посвящённый 77-й годовщине со дня освобождения Красногородского района

11:56, 17 июля 2021, ПАИ

Торжественный митинг и церемония возложения цветов, посвящённые 77-й годовщине со дня освобождения Красногородского района от немецко-фашистских захватчиков, прошли у воинского мемориала в деревне Покровское. Об этом сообщает газета «Заря».

У воинского мемориала собрались дети, внуки и правнуки воинов-освободителей, кто защищал от врага нашу землю, кто принёс мир и покой будущим поколениям. Собравшиеся почтили минутой молчания всех героев, в память о них зажгли свечи и исполнили песню-гимн всем не пришедшим с войны «Журавли» и возложили цветы к воинскому мемориалу.

«Для каждого жителя нашей малой родины это место самое дорогое и значимое», – отметила директор Покровской школы Людмила Понизовская.

Председатель Совета ветеранов Наталья Данилова поздравила всех с праздником и пожелала мира и счастья, жить без горя и войн.

На митинге вспоминали воинов-освободителей 30-й гвардейской Краснознамённой Рижской стрелковой дивизии и земляков – участников Великой Отечественной войны из колхоза «Заря», в честь которых установлен воинский мемориал.