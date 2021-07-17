В Псковской области продлены сроки обязательной вакцинации

12:30, 17 июля 2021, ПАИ

Постановлением регионального управления Роспотребнадзора продлены сроки обязательной вакцинации отдельных категорий граждан Псковской области, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Срок прохождения первого этапа вакцинации для категорий, установленных Роспотребнадзором, установлен на период до 30 июля, второго этапа — до 20 августа.

В связи с этим продлены и сроки предоставления работодателями сведений о вакцинации. Соответствующие изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона внесены губернатором Михаилом Ведерниковым.

Согласно указу, организации и ИП, осуществляющие деятельность в сферах, указанных в постановлении Роспотребнадзора, областные и муниципальные органы, все областные и муниципальные организации обязаны сообщить данные о темпах вакцинации 60 % работников первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной в период до 2 августа 2021 года, при вакцинации 60 % работников вторым компонентом двухкомпонентной вакцины — в период до 23 августа.