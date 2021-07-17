33 человека госпитализировали в Псковскую инфекционную больницу за сутки
33 человека госпитализировали в Псковскую областную инфекционную больницу за 16 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко.
В частности, в Великих Луках в инфекционную больницу в среднетяжёлом состоянии поступил 29-летний мужчина. Ранее за медицинской помощью он не обращался.
Компьютерная томография показала 40-45-процентное поражение органов грудной полости, сатурация 68 % при дыхании атмосферным воздухом.
Комментарии: 0 Обсудить >>>