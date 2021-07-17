Ещё 128 человек заразились коронавирусом в Псковской области

13:16, 17 июля 2021, ПАИ

42 052 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 128 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 34 709 пациентов (за сутки – 124), умерло 515 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 441 611 тестов на коронавирус (за сутки – 1 490).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.