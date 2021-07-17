Более 441 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

13:48, 17 июля 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 490 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 441 611, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 42 052 человека, 34 709 пациентов выздоровело, 515 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.