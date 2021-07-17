Два очага коронавируса остаются активными в Псковской области
По состоянию на утро 17 июля в Псковской области остаются активными два очага коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Очаги COVID-19 продолжают полыхать на территории Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода и на территории маслосырозавода «Порховский».
Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 42 052 человека, 34 709 пациентов выздоровело, 515 человек умерло.
Комментарии: 0 Обсудить >>>