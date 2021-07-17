Николай Валуев возложил цветы на братском кладбище Себежского района

14:39, 17 июля 2021, ПАИ

Спортсмен, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев прибыл сегодня в Себеж, чтобы поздравить жителей города со знаменательной датой, принять участие в праздничных мероприятиях и возложить цветы на братском кладбище Себежского района.

«Дорогие себежане, я хочу поздравить вас со знаменательной датой – 77-летием освобождения города-форпоста, который веками стоял на рубежах нашей Родины. Его жители, его гарнизоны всегда защищали эти рубежи. Также случилось и в Великую Отечественную войну. Какое-то время эта земля была под пятой врага. Фашисты, уходя отсюда, имели чёткий приказ не оставить в Себеже живого места – ни людей, ни культуры, ни домов. Поэтому бои были страшные», – сказал в своём выступлении Николай Валуев.

Также он передал себежанам пламенный привет от партизанского движения Брянской области и отметил, что «огромное количество мирных жителей в дни оккупации, в дни освобождения, погибнув вместе с бойцами Красной армии, нашли упокоение здесь, у этих красивых сосен и берёз, которые, склонившись, отдают дань памяти, как и мы с вами, всем тем, кто положил свою жизнь за Отечество».

«Это великий подвиг миллионов людей. Они не смогли разделить с нами радость, когда солдаты 150-й Идрицкой дивизии водрузили советский флаг над Рейхстагом. Но я думаю, что сверху они видели это всё. И сегодняшняя наша задача – свято хранить эту память», – уверен депутат.