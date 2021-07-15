Избран председатель Псковской областной федерации бокса

14:52, 17 июля 2021, ПАИ

Председателем Псковской областной федерации бокса избран Артур Акавов. Такое решение единогласно приняли члены внеочередной отчётно-выборной конференции региональной общественной организации «Псковская областная федерация бокса», сообщается в группе федерации в социальной сети «ВКонтакте».

Таким образом, Артур Акавов сменил на посту руководителя Игоря Сиротина, сложившего с себя полномочия президента Псковской областной федерации бокса в связи с переездом в другой регион.

После сложения им полномочий решением отчётно-выборной конференции должность президента была упразднена и введена новая должность – председателя.

Отметим, что Артур Акавов – российский боксёр средней весовой категории, победитель многих международных турниров, мастер спорта России. На всероссийских соревнованиях представлял Псков, член спортивного общества «Динамо». Владеет титулами чемпиона Европы по версии WBO и чемпиона мира по версии WBF.