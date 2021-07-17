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Общество

Псковские спасатели рассказали, как безопасно отдыхать на воде с детьми

Жаркие дни так и манят горожан на водоёмы. Хочется получить от лета максимум полезного для своего здоровья и укрепить иммунитет детей. Главное – соблюдать правила безопасности, чтобы отдых не превратился в трагедию, напоминают сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области.

Перед поездкой на водоём необходимо провести с ребёнком беседу о том, куда вы отправляетесь и как нужно себя вести у воды. Не купайтесь сами и не разрешайте детям купаться в запрещённых водоёмах. Помимо инфекции в воде, на дне незнакомого водоёма может оказаться много опасностей: битые стёкла, затопленные коряги, глубокие ямы.

«Независимо от возраста ребёнка, не оставляйте его без присмотра. Если вы отпускаете ребёнка самостоятельно купаться, даже если он умеет плавать, а сами в это время загораете или общаетесь с кем-то, помните: вы рискуете жизнью своего ребёнка.  Перед купанием изучите дно водоёма: если оно каменистое, предусмотрите для детей специальную обувь. Отследите глубину: бывает пологий вход, а потом резкий обрыв. На маленьких детей надевайте плавательный жилет или надувной круг: он обеспечит безопасность вашему ребёнку в воде, защитит от травм, а в случае экстренной ситуации может спасти ему жизнь. Но помните, что это не является стопроцентной защитой от несчастного случая. Не отпускайте в воду ребёнка одного, даже если он в полной экипировке», – отмечают спасатели.

Также не нужно позволять детям устраивать опасные игры в воде – топить друг друга, хватать за ноги под водой. Помните: безопасной воды не бывает! Объясните детям, что нельзя подавать крики ложной тревоги.

Во избежание несчастных случаев не прыгайте сами и не разрешайте детям прыгать с обрывов, вышек, тарзанок. Не заплывайте за буйки, не пытайтесь переплывать водоём. Помните о том, что именно вы подаёте пример своим детям.

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