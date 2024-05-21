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Общество

В Красногородском муниципальном округе наградили самых активных председателей ТОС

На праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню территориального общественного самоуправления, глава округа Валентина Понизовская вручила благодарственные письма за личный вклад в развитие ТОС в Красногородском муниципальном округе и за активную и плодотворную общественную деятельность по развитию своей территории самым активным председателям ТОС. Об этом пишет районная газета «Заря».

В Красногородском муниципальном округе наградили самых активных председателей ТОС. Фото здесь и далее: газета «Заря»

Валентина Понизовская поздравила представителей ТОС «Покровское», ставшего в этом году победителем в областном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление Псковской области». Кроме того, благодарственными грамотами награждены председатели ТОС «Платишино», «Синяя Никола», «Ночево». Также глава округа вручила четырём ТОС, набравшим наибольшее количество баллов, денежные сертификаты на реализацию выигранных проектов.

Кроме того, в Красногородском муниципальном округе сегодня, 21 мая, состоялся выездной семинар с участием председателей ТОС, посвящённый Дню территориального общественного самоуправления.

Гостей – участников семинара принимало у себя ТОС «Покровское». Председатель ТОС Жанна Тарасова организовала для участников мероприятия экскурсию по музейным комнатам в стенах Покровского дома культуры и рассказала о проектной деятельности ТОС, благодаря которым удалось отремонтировать помещения и воссоздать на базе СДК интерактивный музей народного быта «Живая старина».

В помещении музея состоялся затем и сам семинар. С приветственным словом к тосовцам обратилась глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская. Она поблагодарила всех участников движения ТОС в лице председателей за активность, неравнодушие, упорство и трудолюбие, а также пожелала новых идей и воплощения в жизнь всего задуманного. Общение в формате «вопрос – ответ» продолжилось за праздничным чаепитием.

В заключение участники семинара побывали у воинского мемориала, расположенного в деревне Покровское, и возложили венок, почтив память героев-освободителей.

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