40-летний юбилей отмечает детский сад «Теремок» в Опочке
Свой 40-летний юбилей отмечает детский сад «Теремок» в Опочке сегодня, 21 мая. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».
«В адрес юбиляров прозвучало множество замечательных слов и пожеланий здоровья, мира, добра и творческих успехов. Самыми главными участниками праздника были, конечно же, юные воспитанники «Теремка». Они пели и танцевали, даря гостям улыбки, радость и хорошее настроение», – пишет газета.
Поздравить коллектив с праздником пришли представители муниципальной власти, центра образования, ветераны учреждения, коллеги, родители, выпускники. Лучшим работникам дошкольного учреждения вручили грамоты и благодарственные письма.
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