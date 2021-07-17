Очередная партия вакцины от COVID-19 поступит в Псковскую область 18 июля

15:06, 17 июля 2021, ПАИ

Утром 18 июля в Псковскую область поступит очередная партия вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Речь идёт о шести тысячах доз вакцины «Спутник V», уточнил глава региона. Он добавил, что с самого утра поступившую вакцину будут развозить по местам, где жители могут сделать прививку.

Особое внимание будет уделено новым пунктам вакцинации высокой пропускной способности, которые открыты в Пскове и Великих Луках. На следующей неделе в Пскове откроется ещё один такой пункт – в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Иркутском переулке, 2, уточнил Михаил Ведерников.