ПсковГУ и МГЮА подписали договор о сотрудничестве

16:06, 17 июля 2021, ПАИ

Церемония подписания договора о сотрудничестве между Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Псковским государственным университетом (ПсковГУ) состоялась 16 июля. Церемония прошла в администрации Псковской области в присутствии губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Подписи под документом поставили ректор МГЮА Виктор Блажеев и ректор ПсковГУ Наталья Ильина. Руководитель псковского вуза выразила уверенность, что плоды сотрудничества двух университетов будут видны уже в конце грядущего учебного года.

«Будем всячески этому помогать», – подчеркнул губернатор, обращаясь к руководителям высших учебных учреждений.

Отметим, договор направлен на расширение сотрудничества, полное использование научно-технического и кадрового потенциала образовательных учреждений. Планируется совместная разработка и реализация сетевых образовательных программ, в том числе магистратуры по направлению «Юриспруденция», а также проведение научных, научно-технических и научно-методических мероприятий, исследований по приоритетным направлениям.

В рамках действия договора будут организованы академический обмен студентами, преподавателями, научными сотрудниками, проведение публичных лекций, издание научной и методической литературы.

Добавим, что губернатор также провёл рабочую встречу с ректором университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Михаил Ведерников обсудил с Виктором Блажеевым вопросы сотрудничества вуза с ПсковГУ в рамках профильных направлений подготовки специалистов.