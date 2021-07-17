Тройное ДТП произошло на парковке у магазина в Невеле
Три легковых автомобиля столкнулись на парковке у магазина в Невеле. Об этом сообщил корреспондент газеты «Невельский вестник».
ДТП произошло 17 июля у магазина «Магнит» на улице Энгельса. Столкнулись автомобили «Лада-Калина», «Форд-Фьюжн» и ВАЗ.
По предварительной информации, водитель «Лады-Калины» не уступила дорогу ВАЗу и, кроме того, совершил столкновение с «Фордом», припаркованным рядом с магазином «Магнит».
Женщина в «Ладе-Калине» заблокирована. На месте работают сотрудники ГИБДД «Невельский».
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