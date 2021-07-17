Поэтапный контроль подрядчика предложили при строительстве социального городка в деревне Борисовичи

18:44, 17 июля 2021, ПАИ

Строительство социального городка в деревне Борисовичи Псковского района обсудили сегодня, 17 июня, на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Ситуация на этом стратегическом для региона объекте складывается сложная. План-график, подписанный подрядчиком, не выполняется полностью.

Участники совещания детально проанализировали самые разные аспекты реализации проекта. Были учтены и рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по итогам плановой проверки. Речь зашла и о том, как оптимально организовать процесс заключения контрактов и приобретения разного специализированного оборудования.

«Переходим в режим ручного управления с нашей стороны. С подрядчиками надо ежедневно общаться, вести поэтапный контроль, где есть нюансы — подсказывать. У нас нет времени и нет права на ошибку. Вы все должны быть максимально погружены в процесс, чтобы не было сбоев. Это стратегический проект», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор призвал специалистов разных комитетов, управлений и ведомств, задействованных в реализации проекта, к ежедневному межведомственному взаимодействию. «Вы должны быть знакомы с ситуацией во всех деталях, чтобы анализировать, прогнозировать, минимизировать возможные риски», — заметил Михаил Ведерников и поручил, чтобы ежедневно на объекте находился специалист администрации области для оперативного мониторинга ситуации.

Глава региона выразил готовность оказывать поддержку в решении наиболее сложных аспектов и поручил ежедневно докладывать о решении текущих рабочих вопросов.