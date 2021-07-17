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Сегодня похоронили Петра Мамонова

Гроб Петра Мамонова не поместился в могилу. Фото скан видео ТАСС / Фадеичев Сергей

Сегодня на Верейском кладбище в Подмосковье прошли похороны актёра и музыканта Петра Мамонова. Присутствовавший на церемонии критик Митя Самойлов сообщил Пятому каналу, что гроб оказался больше самой могилы. Когда артиста пытались опустить, стало понятно, что могила меньше. Тогда пришлось снова поднять гроб и расширять пространство.

«Не знаю, что это значит, но впечатление производит сильное. Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом», — написал литературный критик на своей странице в Facebook.

Объяснение случившемуся дали присутствующие на похоронах друзья покойного. Они предположили, что работники кладбища ещё не сталкивались с «объёмным» и «дорогим» гробом, а рыли стандартную могилу.

Напомним, 15 июля стало известно, что после болезни Пётр Мамонов скончался.





 

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