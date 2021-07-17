Видео: Церемония закрытия «Летнего университета»
Акробатическое шоу стало гвоздём церемонии закрытия «Летнего университета». Программу украсил пролёт псковских асов сверхмалой авиации, в финале белорусские студенты прокатились по Великой на специальных досках для плавания — SUP-бордах, в массовом заплыве участвовало больше ста человек.
«Летний университет» — это масштабный международный образовательный проект, к которому присоединился Псков. Большую работу, цель которой – укрепить молодёжные связи двух стран, инициировало российское Министерство образования, координаторами выступили специалисты ПсковГУ.
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