Госархив Псковской области опубликовал документ об уничтожении жителей Невельского района в годы оккупации

21:22, 17 июля 2021, ПАИ



Накануне Псковское агентство информации рассказывало о проводимой в Невельском районе Псковской области поисковой работе. Там поднимают останки мирных граждан, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны. Место массовой гибели указали местные жители. Об этом пишет в Instagram Псковский государственный архив.

В случаях, когда не остаётся старожилов, когда не сохранились воспоминания очевидцев, на помощь приходят архивные документы, сообщает в своём Instagram Псковский государственный архив. Так, о многочисленных жертвах свидетельствует информационная записка секретаря Калининского обкома ВКП(б) И. П. Бойцова зав. оргинструкторским отделом ЦК ВКП(б) М. А. Шамбергу «О немецких зверствах во время оккупации Невельского района Калининской области». Она датирована 22 февраля 1944 года. Данный документ хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории (Ф. 17. Оп. 88. Д. 293. Л. 8–9об.).

Невель был захвачен 15 июля. «21 июля 1941 года во дворе дома № 58 по Витебскому шоссе немцы расстреляли группу военнопленных красноармейцев в количестве 60 человек, тела которых здесь же зарыли в двух ямах. Расстрелы групп и одиночек военнопленных, а также мирных жителей не прекращались за всё время оккупации немцами Невельского района. По далеко не полным данным, с 15 июля 1941 года по 6 октября 1943 года немецкими войсками и созданными немцами карательными органами в гор. Невель на территории Невельского района было расстреляно и умерщвлено другими способами более 7000 человек военнопленных и 8000 человек мирных жителей», – говорится в документе.

В материалах приводятся данные о преступлениях в загородном парке «Голубая дача», деревнях Мошинки, Овчины, Пестрики, Большая Будница, Козенки и многих других.

