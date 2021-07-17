Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В Себеже прошёл детский легкоатлетических забег

Маленькие призёры бега из Себежа. Фото газеты «Призыв»

Сегодня на городском стадионе прошли легкоатлетические соревнования, посвящённые 77-й годовщине освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков. В них принимали участие юные спортсмены от 6 до 11 лет, сообщает корреспондент газеты «Призыв».

В программе были два вида соревнований: прыжки в высоту и входящие в нормативы комплекса ГТО прыжки в длину с места. Наилучшие результаты, победив в обоих видах, показали Осипов Артём, Алексеев Костя, Олехнович Вадим, Кимениете Вероника, Соловьёва Дарья.

Также в отдельных видах победили юные гостьи нашего города Маркина Маша и Горяченок Мирослава. Победители и призёры были награждены под аплодисменты родителей грамотами, дипломами и медалями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к идее сделать четырехдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 июля 2021

В Себеже прошёл детский легкоатлетических забег
17 июля 2021

Ликование в Петербурге: «Зенит» завоевал Суперкубок России

17 июля 2021

Сборная Германии ушла с поля из-за оскорбления противником игрока команды
17 июля 2021

Заплыв на SUP-бордах по реке Великой проходит в Пскове
15 июля 2021

Александр Кузьмин поделился планами по развитию триатлона в Псковской области
14 июля 2021

Журналисты узнали, каким будет ФОКОТ в Новоржеве
14 июля 2021

Псковские парашютистки показали высокие результаты на чемпионате России
13 июля 2021

В Псковской области появится федерация триатлона


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...