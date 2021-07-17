В Себеже прошёл детский легкоатлетических забег

23:11, 17 июля 2021, ПАИ

Сегодня на городском стадионе прошли легкоатлетические соревнования, посвящённые 77-й годовщине освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков. В них принимали участие юные спортсмены от 6 до 11 лет, сообщает корреспондент газеты «Призыв».

В программе были два вида соревнований: прыжки в высоту и входящие в нормативы комплекса ГТО прыжки в длину с места. Наилучшие результаты, победив в обоих видах, показали Осипов Артём, Алексеев Костя, Олехнович Вадим, Кимениете Вероника, Соловьёва Дарья.

Также в отдельных видах победили юные гостьи нашего города Маркина Маша и Горяченок Мирослава. Победители и призёры были награждены под аплодисменты родителей грамотами, дипломами и медалями.