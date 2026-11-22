Состоялись два тура шахматного турнира «Псковская осень»

23:33, 22 ноября 2026, ПАИ

Второй тур шахматного турнира «Псковская осень» завершился в Пскове сегодня, 22 ноября. Об этом сообщает АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

В состязаниях участвуют 16 спортсменов. По итогам двух туров первое место по набранным очкам делят четыре шахматиста. По два очка набрали Константин Касаткин, Григор Мкртчян, Андрей Ершов и Александр Скворцов. В следующем туре Мкртчян сыграет со Скворцовым, а Ершов встретится с Касаткиным.

Завтра, 23 ноября, состоится третий тур. Затем, после небольшого перерыва, соревнования возобновятся 26 ноября и продлятся до 29 ноября. Турнир проходит в семь туров с классическим контролем времени – 60 минут и 30 секунд добавления на каждый ход.