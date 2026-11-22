Баскетболисты псковской «Ники» сохранили первое место на предварительном этапе Глобальной лиги

21:38, 22 ноября 2026, ПАИ

Псковская команда «Ника» сохранила первое место на предварительном этапе Глобальной лиги по баскетболу в Санкт-Петербурге по итогам очередного тура. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В четырёх играх, прошедших 21 и 22 ноября, псковичи одержали три победы и потерпели одно поражение – первое в новом сезоне. «Ника» выиграла у петербургских команд «ПРО» (82:45), «Вираж» (87:66) и ITS (79:66). Единственное поражение псковский коллектив потерпел от команды «Лига Баку» из Петрозаводска – 59:61. Несмотря на это, самым результативным игроком встречи стал Семён Ефимов из Пскова, заработавший 21 балл.

В турнирной таблице третьего и четвёртого дивизионов лиги «Ника» удерживает первое место, имея в активе семь побед и одно поражение.