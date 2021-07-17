В Палкинском районе из-за дождей опять пропало электричество

23:37, 17 июля 2021, ПАИ

Вчера в Палкинском районе прошли грозы с дождями, и опять некоторые поселения остались без электричества. В паблике районной газеты «Льновод» опубликовали обращение жительницы района.

Оксана Громова из деревни Крюково рассказывает: «По 8-800-220-02-20 с 17:30 до 23.50 не могла вчера дозвониться. Пообещали в час ночи сделать и пропали. У меня внук 5 мес. Молочка вон, мясо – тоже. Вчера съездили в Остров, закупили продукты... Придётся тоже собак кормить. Глеб мясо жарит на костре. Обидно,что только у нас нет света. Провода схлестнулись. Возле подстанции куст огромный. И просто вырубило рубильник. Ну неужели сложно заехать включить?»

В комментариях жители района негодуют и спрашивают, когда наладится бесперебойная подача электроэнергии.