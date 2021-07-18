Восстановление водоснабжения в Пскове задерживается на несколько часов

03:09, 18 июля 2021, ПАИ

Восстановление водоснабжения в Пскове задерживается на несколько часов, до 3-4 утра 18 июля. Об этом в своём инстаграм-аккаунте написал губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

«Старость и износ сети дают о себе знать, многие повреждения были установлены уже в течение дня. Работники в том числе заменяют элементы более чем 40-летней давности – пример на фото. Работы в соответствии с планом уже завершены в полном объёме, но заполнение системы займёт время. Полностью вода должна вернуться к 3:00–4:00. В первые минуты после включения вода может быть ржавой – это техническое следствие перезапуска системы», – написал глава региона.

Водоснабжение в Пскове было полностью установлено в 00:00 часов 17 июля сроком на сутки из-за необходимости проведения аварийных работ.