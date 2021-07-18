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Диетолог рассказала, что нельзя есть на завтрак в жару

О вредных завтраках в жару рассказала врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik.

По её словам, рацион необходимо корректировать с учётом погоды. При высокой температуре воздуха человек обычно не нуждается в таком количестве пищи, как в привычных условиях. Но после некоторых блюд, например манной каши на завтрак, быстро возникает иллюзия голода.

Она добавила, что манная каша слишком быстро усваивается и человек начинает снова испытывать голод, поэтому в жаркую погоду, когда нужно сократить потребление калорий, лучше отказаться от этого блюда на завтрак.

Специалист отметила, что любая другая крупа перерабатывается медленнее, поэтому «дольше насыщает человека».

Диетолог также посоветовала до наступления более прохладной погоды отказаться от каш на молоке из-за высокого риска получить отравление. «Летом всегда есть риск, что каша на молоке испортится быстрее, чем каша на воде», – пояснила она.

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