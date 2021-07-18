Ливни и грозы надвигаются на Псковскую область

11:19, 18 июля 2021, ПАИ

В ближайшие часы местами в Псковской области, преимущественно в южных районах, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, порывы 15-20 метров в секунду, местами ливни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Местных жителей призывают быть осторожными, не выходить на улицу, закрыть окна и дымоходы. Также не рекомендуется топить печи.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).