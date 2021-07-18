Ливни и грозы надвигаются на Псковскую область
В ближайшие часы местами в Псковской области, преимущественно в южных районах, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, порывы 15-20 метров в секунду, местами ливни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Местных жителей призывают быть осторожными, не выходить на улицу, закрыть окна и дымоходы. Также не рекомендуется топить печи.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).
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