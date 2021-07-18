Ещё 127 человек заразились коронавирусом в Псковской области

11:59, 18 июля 2021, ПАИ

42 179 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 127 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 34 829 пациентов (за сутки – 120), умерло 517 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 442 682 теста на коронавирус (за сутки – 1 071).

Михаил Ведерников также отметил, что ведущий медицинский журнал Lancet опубликовал результаты исследований последствий COVID-19. Серьёзные осложнения наблюдаются почти у половины пациентов: под ударом почки, сердце, сосуды и мозг, уточнил глава региона.