Более 442 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
За последние сутки в Псковской области провели 1 071 тест на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 442 682, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 42 179 человек, 34 829 пациентов выздоровело, 517 человек умерло.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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