Более 442 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

13:14, 18 июля 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 071 тест на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 442 682, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 42 179 человек, 34 829 пациентов выздоровело, 517 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.